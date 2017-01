Verzet tegen bouw zuidkant Hartekamp Heemstede

HDC Media Het hoofdgebouw van de Hartekamp Groep in Heemstede

HEEMSTEDE - De Hartekamp Groep haalt de bouwplannen op het terrein op de grens met Bennebroek weer uit de kast. De gemeente Heemstede wil de instelling daarvoor de ruimte geven. Verdeeld over drie complexen wil de instelling 55 woningen bouwen.

Door Sjaak Smakman - 19-1-2017, 19:00 (Update 19-1-2017, 19:00)

Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar een update krijgen en de gemeente Heemstede is met het plan Landgoederen en Groene Gebieden al een poosje bezig. Er is een uitgebreide inventarisatie gehouden met alle betrokkenen. De Hartekamp Groep is daarbij een van de gelukkigen. Tien jaar geleden zette de Raad van State uiteindelijk een streep door de bouwplannen op de grens met Bennebroek, maar de gemeente wil ze bij de herziening weer opnemen.

Het plan bevatte drie complexen met 43 appartementen en 12 wooneenheden voor cliënten. Eén complex moet komen op de plek van de huidige speel-o-theek links van de hoofdingang aan de Herenweg. Het tweede komt daar achter te liggen en het derde schuin achter het hoofdgebouw. In het hoofdgebouw wil de instelling drie appartementen maken, waarvoor de gemeente overigens ook groen licht wil geven.

De nieuwbouw stuitte tien jaar geleden al op grote bezwaren van een aantal omwonenden, onder wie Frans de Bueger. Ook de gemeente Bennebroek ging tot aan de Raad van State om de plannen tegen te houden. De Bueger ziet een complex van drie of vier verdiepingen vlak bij zijn huis niet zitten. Bovendien wordt volgens hem ook het historische karakter van het landgoed daarmee (grof) geweld aan gedaan. Dat laatste is ook voor Marylies Roos als secretaris van de stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland reden om tegen de bouwplannen te zijn. Nieuwbouw op de plek van de speel-o-theek vindt ze prima en appartementen in het hoofdgebouw juicht ze van harte toe, maar de overige nieuwbouw zou op zijn minst kleinschaliger moeten worden en veel verder richting de Leidsevaart moeten komen. Ze heeft als raadslid in Bloemendaal de kwestie ook aangekaart bij het eigen college.

Heemstede gaat voorlopig verder met de plannen. Komende maand komt het ontwerp-bestemmingsplan in de commissie ruimte en in juni moet de raad het vaststellen. Dan kunnen er overigens nog juridische procedures worden gevoerd, tot aan de Raad van State toe. Bij de gemeente zijn nog geen concrete nieuwe plannen van de Hartekamp bekend. De Hartekamp zelf was niet voor een reactie bereikbaar.