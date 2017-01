Brandweer haalt hond uit wak in Haarlem

HAARLEM - Dat het ijs nog erg onbetrouwbaar is, heeft hond Roef vrijdagochtend zelf ondervonden. Het beest was tijdens het uitlaten in de Hekslootpolder in Haarlem het ijs opgegaan en is daar vervolgens doorheen gezakt.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 12:44 (Update 20-1-2017, 12:53)

Met een vragende blik keek de hond vervolgens met twee pootjes op het ijs naar zijn baasje, die bezorgd aan de kant stond. De politie en brandweer werden gebeld omdat het ijs te onbetrouwbaar was om erop te gaan staan.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de hond uit zijn benarde positie te bevrijden. Een ladder werd op het ijs gelegd en een brandweerman ging voorzichtig het ijs op.

De hond werd aan zijn halsband uit het ijs getild waarna hij snel naar de kant ging om verenigd te worden met zijn baasje.

De twee kleine kinderen die vol tranen naar de hond in het ijs stonden te kijken, hebben een troostbeertje van de hulpdiensten gekregen. De hond lijkt niet veel over te hebben gehouden aan zijn hachelijke avontuur.