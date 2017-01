'Arriva dupeert Rivierenbuurt Heemstede'

Archieffoto

HEEMSTEDE - Reizigersvereniging Rover is verbolgen over de omleidingsroute die Arriva heeft gekozen voor het maandag beginnende werk aan de Herenweg in Heemstede. Zeven maanden lang worden honderden busreizigers gedupeerd, zegt Han van Spanje, en dat had echt niet gehoeven.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 14:35 (Update 20-1-2017, 15:06)

Heemstede gaat de Herenweg tussen de Rijnlaan en de grens met Bennebroek op schop nemen. Het wegdek en een deel van de riolering worden vernieuwd en de fietspaden worden geasfalteerd.

Het werk gaat tot eind juli duren en tot die tijd gaat lijn...