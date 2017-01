Verdachte Layminda: Sjeddy was een lieve jongen

HAARLEM -

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 17:00 (Update 20-1-2017, 17:12)

Advocaten proberen Layminda en Roxy uit de cel te houden

Ze wilde haar roes uitslapen toen ze na een gedenkwaardige nacht werd gearresteerd. Layminda van Z. (21) uit Haarlem begrijpt er nog steeds niets van waarom het openbaar ministerie haar vijf jaar de cel in wil hebben voor haar rol rond de doodslag op Sjeddy en het verwonden van drie van zijn vrienden. ,,Ze zullen me vast verwarren met een ander’’, was haar eerste reactie.

De vierde en laatste procesdag rond het doodsteken van Sjeddy Taher Ibrahim en het neersteken van drie anderen was uitgetrokken voor de jonge moeder die dronken, onder de cocaïne en woest met messen zwaaiend naar haar ex-vriend Martin L. rende om hem neer te steken. Getuigen verklaarden ten minste dat zij dat riep. Op het feestje waar ze eerder die nacht aanwezig was, had ze zich ook al zeer bedreigend over Martin uitgelaten, toen bekend werd dat deze het bed met vriendin Roxy O. had gedeeld.

Toerekeningsvatbaar

Voor het openbaar ministerie is duidelijk dat Layminda die nacht Martin inderdaad in de buik heeft gestoken en geweld heeft gepleegd tegen de andere vrienden van Sjeddy die de nacht op de Zomerkade aanwezig waren. Ze is daar ondanks het middelengebruik ook volledig toerekeningsvatbaar voor, vindt het OM.

Layminda’s advocaat Barbara de Groot toonde zich vrijdag zeer kritisch over de media die feiten over die nacht verkeerd zouden hebben vermeld en daarmee de verklaringen van betrokkenen hebben beïnvloed. ,,Ze is daarom bang dat de rechtbank een oordeel velt op basis van het beeld dat door de media is ontstaan en niet op basis van het dossier.’’ Vervolgens schetste ze het profiel van een jonge vrouw die in de bewuste nacht volslagen dronken zou zijn gevoerd om als bliksemafleider van de in opspraak geraakte Roxy te functioneren. Layminda ging in een stadium van dronkenschap dat grenst aan coma met een aantal messen richting Martin om diens autobanden lek te steken, zo zou ze tijdens verhoor verklaren. Een verhoor, aldus De Groot, dat zo kort na de dramatische steekpartij plaatshad dat ze waarschijnlijk nog steeds onder invloed was. ,,Layminda was inmiddels door diverse betrokkenen als de grote boosdoener aangewezen. In het onderzoek naar de bewijsvoering werd door de politie daar naar toegewerkt. Er is echter geen overtuigend bewijs voor de tenlasteleggingen en daarom moet Layminda worden vrijgesproken.’’

Steun

Officier van justitie Judith Hendriks toonde zich duidelijk geïrriteerd over De Groots diskwalificatie van getuigenverhoren en het politie-onderzoek. ,,Insinuaties, roddels en onwaarheden leveren geen bewijs voor schuld of onschuld. Verklaringen moeten steun vinden in andere bewijsmiddelen.’’ En die wijzen volgens het OM uit dat Layminda in ieder geval Martin L. in diens buik zou hebben gestoken. ,,Het portret dat hier wordt opgezet van haar als slachtoffer van de avond vindt geen enkele basis in het dossier. Van Z. gaf die avond aan dat ze Martin zou gaan steken.’’ Dat ze dit riep en inderdaad ook met messen naar buiten ging, bevestigt volgens Hendriks haar toerekeningsvatbaarheid.

Een timide Layminda maakte gebruik van haar recht op een slotwoord. Verder heeft ze tijdens het gehele proces gezwegen. Nauwelijks hoorbaar sprak ze: ,,Ik hoorde later dat er die nacht iemand was overleden. En nog later hoorde ik dat het Sjeddy was. Ik kende hem. Hij was zo lief en beleefd. Ik begrijp het gevoel van de nabestaanden.’’

De kwalijke rol die Roxy in de Nieuwjaarsnacht zou hebben gespeeld wordt overigens in het geheel niet gedeeld door haar advocaat Kerem Canatan. Die betoogde donderdag dat het openbaar ministerie gelijk heeft met de stelling dat Roxy O. die nacht een ondergeschikte rol in de geweldsexplosie speelde. Bij haar is verder ook niet door een van de getuigen het bezit van een mes opgemerkt. Ze heeft moeite met het reguleren van haar emoties en is minder begaafd. Roxy heeft die nacht staan schreeuwen, heeft mogelijk geslagen en is meegerend met Layminda en Ricardo L. richting Martin L. en diens vrienden op de Zomerkade. Later zou een vriendin hebben gezegd dat Roxy haar die nacht bekende samen met Layminda Martin en Sjeddy te hebben gestoken. Tegenover anderen zou ze hebben verklaard dat ze niets had gedaan. Dat Sjeddy met ’haar’ mes zou zijn gestoken werd door de politie vastgelegd in een tapgesprek van Roxy met haar stiefvader. Advocaat Canatan: ,,Belastend is dat niet. Het bevat ook geen onwaarheid, omdat zij ook in de woning een mes in haar hand heeft gehad en zij bovendien de woning als thuis beschouwt.’’ Het feestje waar de verdachten aanwezig waren was namelijk in de woning van de vriend van Roxy. Zij verliet die woning volgens een aantal getuigen zonder een mes, samen met Layminda en Ricardo. Dat zij vervolgens begon te schelden tegen de arriverende Martin en diens vriendengroep was een uiting van woede en boosheid, aldus Canatan. Maar het bleef volgens hem bij verbaal geweld, waar de andere twee veel verder gingen. ,,Ja, natuurlijk had cliënt daar niet moeten zijn, maar haar aanwezigheid levert onvoldoende bewijs om te spreken van een nauwe samenwerking die voor het medeplegen van geweld noodzakelijk is.’’ Roxy moet dan ook volledig worden vrijgesproken, aldus de advocaat. De geëiste celstraf van negen maanden waarvan vier voorwaardelijk zou betekenen dat ze uiteindelijk nog vier maanden moet vastzitten. Canatan: ,,Zij is echter juist gebaat bij structuur en zekerheid in de vorm van een woning, een vaste baan en een relatie. Ook met haar kind. Juist die dingen zou ze kwijtraken als ze weer in detentie komt.’’ De relatie met haar vriend is inmiddels hersteld en vanuit de gezinsondersteuning wordt volgens de advocaat gesignaleerd dat de thuissituatie voor Roxy’s dochtertje stabiel is.

Uitspraak in de zaken van de drie verdachten is op 3 februari om 13 uur. Ook dat kan via een liveblog gevolgd worden op

haarlemsdagblad.nl.