Twee kitedieven na drie jaar opgepakt

HAARLEM - Twee Haarlemse mannen zijn donderdagmiddag opgepakt vanwege het aanbieden van gestolen kitesurfspullen.

Door Bas Beekman - 20-1-2017, 21:00 (Update 20-1-2017, 21:00)

De politie kreeg een melding dat het slachtoffer van een bedrijfsinbraak zijn goederen had teruggevonden op internet.

Hans Lieben, de eigenaar van de kitesurfwinkel, is blij dat spullen terecht zijn. „Een klant van mij zag dat de spullen op Marktplaats aangeboden werden. Toen heb ik zelf contact met de dieven gezocht. Op deze manier kwam ik achter hun adres. Dus heb ik toen de politie de rest van het werk laten doen.” In 2014 hadden de criminelen met een busje zijn winkel aan de Ingenieur Lelyweg in de Waarderpolder geramd en bijna alles meegenomen.

In de woning vond de politie de spullen, evenals 250 gram henneptoppen. De hennep en de gestolen goederen zijn in beslag genomen. Van de buit van drie jaar geleden was nog maar tien procent over. Lieben is toch blij dat het terug is. En kan het materiaal binnenkort ophalen bij de politie.