Velserstraat kan eindelijk worden opgeknapt

HAARLEM - De wijkraad wil liever geen klinkers in de Velserstraat en de Fietsersbond ook niet. De meerderheid van de gemeenteraad wil het wel en de bewoners ook. Die laatsten lijken nu gelijk te krijgen, zo bleek donderdag in de raadscommissie beheer.

Door Annalaura Molducci - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:00)

Daar stond het definitieve ontwerp voor de Velserstraat voor de zoveelste keer op de agenda. Er was eerst een brief gemaakt waarin de wethouder vroeg naar de meningen over de inrichting van de straat. Moest er 30 of 50 kilometer...