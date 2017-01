Serieus onderzoek naar doorstart van Haarlemse Honkbalweek

HAARLEM - Er komt een serieus onderzoek of een doorstart van de Honkbalweek Haarlem in 2018 mogelijk is.

Door Theo Plasschaert - 21-1-2017, 9:00 (Update 21-1-2017, 9:53)

Het platform voor topsport in Haarlem gaat samen met de KNBSB een plan van eisen opstellen, met de criteria waar het evenement aan moet voldoen. Van belang daarbij is dat het voortbestaan voor meerdere jaren wordt veilig gesteld.

Wethouder Sport Merijn Snoek speelt in deze een faciliterende en verbindende rol tussen alle betrokken partijen. Het onderzoek moet uiterlijk binnen enkele maanden zijn afgerond, waarna duidelijk...