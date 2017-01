Museumstad Haarlem is ook congresstad

Richard Stekelenburg

HAARLEM - Achter een klein berichtje van eerder deze maand schuilt grote Haarlemse trots. In oktober is Haarlem gaststad voor het jaarlijkse Museumcongres van de Nederlandse Museumvereniging. Achter de schermen werd al jaren gelobbyd om dit evenement naar de Spaarnestad te halen.

Door Richard Stekelenburg - 21-1-2017, 10:07 (Update 21-1-2017, 10:07)

Op het tweedaagse congres, dat afgelopen najaar in Amersfoort plaatshad, komen zo'n duizend museumprofessionals bijeen om over de stand van zaken in de museumwereld te praten en workshops te bezoeken. Ook landelijke politieke kopstukken en bestuurders zijn daarbij aanwezig.

,,Het...