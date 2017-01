Meer kleine tuinen voor Haarlemmers

HAARLEM - Wethouder Cora-Yfke Sikkema (Duurzaamheid) gaat onderzoeken hoe het gewenste achtste tuincomplex van de Stichting Doetuinen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem gerealiseerd kan worden. Zij deed deze toezegging afgelopen zaterdag tijdens de jaarvergadering van de tuinders die nu actief zijn op zeven complexen.

Door Theo Plasschaert - 22-1-2017, 13:39 (Update 22-1-2017, 13:39)

Al in 2010 riep de gemeenteraad het College van B&W op om de noodzakelijke uitbreiding van het aantal tuintjes te bewerkstelligen. ,,Tot nu toe is het er helaas nog niet van gekomen. Haarlem is een compacte stad met...