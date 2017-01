De doodstraf gold als ’wreed en onbeschaafd’

Illustratie Simon Fokke Terechtstellingen van Haarlemmers door de Spanjaarden op de Grote Markt voor het Stadhuis te Haarlem na overgave van de stad, 13 juli 1573.

HAARLEM - In 1870 werd in Nederland de nog spaarzaam toegepaste doodstraf afgeschaft. Tot dan konden burgers ter lering en vermaak de tenuitvoerlegging van allerlei straffen bijwonen.

Door Hein Klemann - 24-1-2017, 10:00 (Update 24-1-2017, 10:52)

Tot laat in de achttiende eeuw waren dat vernederende straffen als de schandpaal. Maar vaak waren de straffen bloediger, zoals het afhakken van ledematen, neus of oren of het uitrukken van tong of ogen.

In de Gravenzaal in het Haarlemse stadhuis hangen nog de daartoe gebruikte zwaarden. Ook geselen of brandmerken stonden op het repertoire. Maar ook de doodstraf was mogelijk. Bij Spaarndam stond eeuwenlang een galg waarmee het Hoogheemraadschap liet zien dat zij in het uiterste geval het recht had iemand te laten executeren. De galg is nooit gebruikt.

Elders in het land waren executies niet echt gebruikelijk, maar ze kwamen wel degelijk voor. In Haarlem op de Grote Markt, op een schavot tegenover het stadhuis. Onder het stadhuis bevinden zich nog steeds de kerkers waar de veroordeelden hun straf afwachtten.

Voor de doodstraf moest de misdadiger, desnoods na te zijn gemarteld, een bekentenis afleggen. Mannen werden opgehangen, vrouwen gewurgd, edelen en officieren onthoofd.

De brandstapel werd alleen op heksen en ketters toegepast en derhalve nauwelijks gebruikt. De Franse Revolutie voerde de guillotine in, omdat voortaan iedereen gelijk was, wat iedere veroordeelde het recht gaf als een edelman te worden onthalsd. In de Franse tijd werd de valbijl ook in Nederland enige tijd ingevoerd, maar vanaf 1813 was de galg de enige vorm van terechtstelling.

In Haarlem werd die in 1829 voor het laatst gebruikt voor de executie van twee misdadigers. Op 25 november 1829 werden Jan Zuidervaart en Henrik Borgholz, 37 en 25 jaar oud, door de Amsterdamse scherprechter Jacobus Ras – Haarlem had geen eigen beul meer – op de Grote Markt opgehangen. Twee medeplichtigen kregen 20 jaar tuchthuis.

In 1827 was dit viertal de woning van de familie Möhringer bij Bloemendaal binnengedrongen en hadden het huis, gebruikmakend van een eerder buitgemaakte snaphaan, leeggeroofd. Kennelijk vonden ze het gevaar te groot dat het bezit van dit vuurwapen hen zou belasten, want ze gooiden het in zee.

Het spoelde echter aan bij Zandvoort. Op het vuurwapen vond de politie aanwijzingen die de misdadigers de das omdeden. Het bleek dat zij zich in voorgaande jaren nog enige malen aan woningroof met geweld schuldig hadden gemaakt. Dat had nogal wat onrust onder de burgerij veroorzaakt. Over de gehangenen vermeldden de kranten dan ook dat beiden ‘gevaarlijke booswichten’ waren, maar ook dat Borgholz een intelligente jongen was ‘door slecht gezelschap op den dwaalweg’ geraakt.

Met de terechtstelling van deze misdadigers kwam een eind aan de traditie om lijf- of doodstraffen uit te voeren. Die werden uitgevoerd vóór de Grote Vierschaar, de naar voren stekende gevel van het Haarlemse stadhuis met het beeld van Vrouwe Justitia.

Vóór de Franse tijd werd achter die gevel ook recht gesproken. Voortaan gold de doodstraf echter als ‘wreed en onbeschaafd.’ Het Haarlemse schavot werd daarom in 1855 afgebroken.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.