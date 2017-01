Keetje Hodshon blijft een raadsel ondanks solide historisch speurwerk

Keetje Hodshon geportretteerd door Charles Howard Hodges, ongedateerd. ’Aan het uiterlijk heeft het vermoedelijk niet gelegen; ze zag er leuk uit’.

HAARLEM - Ze was schathemeltjerijk, bewoonde een huis aan het Spaarne van paleisachtige omvang en heette Keetje Hodshon. Maar wat weten we over haar? Teleurstellend weinig. Zelfs nu historica Els Kloek solide onderzoek heeft gedaan naar de 18de-eeuwse Haarlemse, blijven Keetjes rondwandelingen op aarde omgeven met heel veel vraagtekens.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 16:44 (Update 23-1-2017, 16:44)

Historica Els Kloek deed voor haar boek over Keetje Hodshon minutieus archiefonderzoek, daarbij geholpen door collega-historicus Maarten Hell, volgens haar een ’echte archiefrat’. ,,Als die niks vinden kan, dan ís er ook niks....