Gepersonaliseerd leren op Fioretticollege Hillegom

HILLEGOM - Hoor je het enthousiasme in mijn stem, vraagt docent Jörgen Hilbrands van het Fioretticollege in Hillegom. Nou en of. Hilbrands en zijn collega’s staan te trappelen om te starten met een pilot van drie maanden om de zestig brugklassers van mavo en havo aan de Van den Endelaan een individueel op hen afgestemd leertraject aan te bieden.

Door Sjaak Smakman - 24-1-2017, 18:47 (Update 24-1-2017, 18:47)

Op eigen tempo op eigen niveau

De tien betrokken leraren hebben zich grondig verdiept in het zogeheten gepersonaliseerd leren en zijn er zelfs speciaal voor naar Zweden geweest samen met collega’s uit Lisse.

In Zweden is er al meer ervaring met het systeem, in Nederland is het nog betrekkelijk nieuw. Het Fioretti is niet de eerste school die er mee begint, zegt Hilbrands, ,,maar we horen zeker wel tot de eerste golf.’’

Het idee achter gepersonaliseerd leren houdt kort gezegd in dat leerlingen in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en met hun eigen leerstrategie de leerstof ontdekken en tegelijkertijd onderzoeken waar hun kwaliteiten liggen. De een heeft een wiskundeknobbel, de ander is juist goed in taal of een ander vak.

In het systeem spreekt iedere leerling in de brugklas wekelijks op een vaste tijd een vaste coach. Samen bepalen ze hoe de schoolweek er uit ziet, op welk niveau (mavo-havo-vwo) hij of zij bezig is met bijvoorbeeld aardrijkskunde, Frans of biologie.

Niet wachten

Is een leerling erg goed in wiskunde, dan kan hij vooruit werken en hoeft hij niet te wachten op de rest van de klas. Heeft de leerling daarentegen moeite heeft met Nederlands, dan krijgt hij hier ondersteuning in en worden tempo en niveau afgestemd.

Om de voortgang te meten, worden toetsen individueler. Naast het bekende proefwerk wordt er volgens Hilbrands straks ook gewerkt met het maken van een werkstuk, houden van een spreekbeurt of presentatie, of een mondelinge toets.

Dat klinkt allemaal mooi, maar uiteindelijk moeten leerlingen aan het einde van de mavo of havo wel het centraal schriftelijk moeten zien te halen.

Maar in Zweden heeft de praktijk volgens Hilbrands uitgewezen dat dat mogelijk is: ,,Er is daar een school waarbij leerlingen vanaf onze groep zeven tot aan zes vwo het systeem wordt toegepast en leerlingen het eindexamen ook gewoon halen.’’

In Hillegom gaat het voorlopig nog om een pilot van twaalf weken, die volgende maand moet gaan beginnen. Na zes weken wordt tussentijds de balans opgemaakt en zo nodig bijgestuurd. Of en hoe het systeem verder wordt ingevoerd, zal daarbij uiteraard afhangen van de ervaringen en resultaten.