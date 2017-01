Recital Wibi Soerjadi in Oude Kerk Heemstede

Foto Frank Doorhof Wibi Soerjadi

HEEMSTEDE - Concertpianist en componist Wibi Soerjadi geeft zaterdag een recital in de Oude Kerk in Heemstede.

Door onze kunstredactie - 24-1-2017, 17:08 (Update 24-1-2017, 17:08)

Soerjadi zal de Steinway-vleugel bespelen die de kerk in 2015 aankocht. Hij laat zowel meesterwerken van klassieke componisten als eigen composities horen. Welke dat zijn, houdt de organisatie nog even geheim. De musicus is gecharmeerd van de akoestiek in de Oude Kerk. Hij speelde er vorig jaar ook en keert terug met een nieuw programma.

Luisteraars

Soerjadi weet kenners en minder ervaren luisteraars voor zich te winnen. Wibi Soerjadi zag al vele podia in binnen- en buitenland. Bij zijn 25-jarig jubileum in 2006 liet hij het Concertgebouwpubliek genieten van zijn Liszt-recital ’The Art of Franz Liszt’. Hij bespeelde destijds de Liszt Flügel 576.

Wibi Soerjadi, zaterdag 28 januari, Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede, aanvang 20.15 uur, entree 25 euro, of met CJP 24 euro. Kaarten www.podiaheemstede.nl of bij Theater De Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen tussen 9 en 12 uur of voorafgaand aan de voorstelling.