Vonnis: Jupiter Plaza mag eetcafé niet uitzetten

ZANDVOORT - Winkelcentrum Jupiter Plaza mag eetcafé Thomas niet uitzetten. Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag bepaald.

Door Kees van der Linden - 24-1-2017, 17:26 (Update 24-1-2017, 17:54)

De eigenaar van het winkelcentrum aan de Zandvoortse Haltestraat eiste twee weken terug in kort geding dat de uitbaters van het eetcafé per direct vertrekken. Als reden gaf hij op dat de chef-kok van het eetcafé zich zodanig schuldig maakt aan scheldpartijen en intimiderend gedrag, dat enkele mede-huurders beweren daar last van te hebben. Hij had de huurovereenkomst inmiddels opgezegd, maar die opzegging is volgens het...