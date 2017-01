Zevenjarig slachtoffertje van familiedrama in Halfweg overleden

Vernieuwde Velsertunnel is een enorme verbetering

Negen maanden zat de Velsertunnel dicht omdat die ingrijpend werd gerenoveerd. De ventilatie is verbeterd, er zijn nieuwe vluchtwegen gekomen, technische installaties zijn vervangen. En de tunnel is twaalf centimeter hoger geworden waardoor minder vrachtwagens zich in de tunnel klem kunnen rijden, met minder oponthoud en files tot gevolg. Kortom: die negen maanden was het wachten waard. De vernieuwde tunnel is een enorme verbetering.