Zandvoortse kroegtijden niet ruimer

Foto: ANP bier drank alcohol

ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort houdt de deur voor ruimere openingstijden van de plaatselijke horeca voorlopig nog dicht.

Door Richard Stekelenburg - 25-1-2017, 14:43 (Update 25-1-2017, 15:37)

VVD-raadslid Martijn Hendriks kreeg dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de handen niet op elkaar voor zijn voorstellen hierover.

Hendriks pleit ervoor om in Zandvoort een aantal experimenten te gaan doen om te zien hoe de openingstijden kunnen worden verruimd. ’Het voorschrijven van kinderbedtijd is geen kerntaak van de overheid’, is een van de argumenten die hij daarvoor in zijn motie hanteert.

Diverse raadsleden en ook burgemeester...