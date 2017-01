'Grote schimmigheid rond geheime deal Stationsplein Haarlem'

HAARLEM - Het wordt steeds onduidelijker wat er bij de aanleg van het Stationsplein in Haarlem is gebeurd rond de geheime schikking met de aannemer. B en W geven tegenstrijdige geluiden af. Het is tijd voor nader onderzoek. Dat stelt Wob-specialist Arthur Maandag die deze krant bijstond in de Wob-procedure.

Door Annalaura Molducci - 25-1-2017, 18:00 (Update 25-1-2017, 18:43)

Op 24 februari vorig jaar diende verslaggever Henk Geist namens Haarlems Dagblad een verzoek in om inzage in alle stukken met betrekking de geheime schikking tussen aannemer Van der Steen en de...