Winnares Skills Heroes: Winst veranderde mijn leven

Foto United Photos/Paul Vreeker Maureen Bakker in actie tijdens de kwalificatie van Skills Heroes.

HAARLEM - Lexi (17) staat in de hal van het Nova-college aan de Zijlweg in Haarlem. Met een ’grijzige teint’ in haar haar. Vandaag stelt zij haar kapsel ter beschikking aan een van de deelnemers aan Skills Heroes.

Door Frenk Klein Arfman - 25-1-2017, 18:52 (Update 25-1-2017, 18:52)

Deze dinsdag is het Nova-college namelijk het strijdtoneel van de vakwedstrijd voor mbo’ers. Eerst werd op deelnemende mbo-opleidingen gestreden wie de school mag vertegenwoordigen, nu is het tijd voor de regionale finale.

Kappers, koks en gastvrouwen en -heren strijden voor een plek in de landelijke finale. Nathalie Mendes, van het Nova in Beverwijk: ,,Dit is een mooie gelegenheid voor de leerlingen om hun talenten te tonen. Ze leren en zeker een overwinning staat goed op hun cv. Daarom hebben wij besloten als Nova mee te doen aan Skills Heroes. Het is een kans die we de leerlingen niet willen onthouden.’’

Sanne Appelboom weet welke kansen dat zijn. De oud-Novaleerlinge won in 2015 in de categorie kapster. ,,Dat veranderde mijn leven. Ik mocht naar de wereldfinale in Brazilië en er was aardig wat media-aandacht. Uiteindelijk had ik de werkgevers eigenlijk voor het uitkiezen.’’ Vandaag is zij jurylid. Ze tuurt naar het knipwerk van de 18-jarige Maureen, die druk doende is een David Beckham-kapsel op haar model te knippen. ,,Het gaat goed’’, vindt Maureen. ,,Het mannenkapsel is een opdracht, maar voor mijn vrouwelijke model mocht ik zelf een kapsel kiezen.’’ De wedstrijd kan haar kansen bieden, denkt ze. ,,Nu knip ik bijvoorbeeld de plaatselijke toneelvereniging. Maar als ik hier opval krijg ik er misschien leuke opdrachten bij. En elke ervaring kan positief zijn voor de rest van mijn carrière.’’

In een andere ruimte zitten aan enkele tafels vier ’testgasten’. Zij krijgen vandaag een maaltijd voorgeschoteld die bereid is door de koks in opleiding die deelnemen aan Skills Heroes. ,,Ze doen het goed’’, vertelt Els die met drie mannelijke kennissen is aangeschoven. Maken de ’testgasten’ het de gastvrouwen en -heren ook nog moeilijk? ,,Voor alle deelnemers is een probleem bedacht waar ze mee moeten omgaan. Zo stuurt iemand ’lauw’ eten terug naar de keuken’’, weet Dorien Veeren, docente horeca bij Nova. Deelneemster Larissa werkt al vier dagen per week in de Jopenkerk. Zenuwachtig is ze niet. ,,Dit is leuk en leerzaam. Het is leuk om mee te doen, maar als ik ergens aan meedoe, doe ik dat eigenlijk altijd om te winnen.’’

In de keuken jureren Mark Gratama (Van restaurant ML) en Roland Veldhuijzen (Tante Koosje) de kokende deelnemers. Er wordt ze net een bord voorgezet dat ze moeten beoordelen. Gratama, terwijl hij zijn mes in een smakelijk ogend stukje vlees zet: ,,Maar we letten ook op techniek, tempo en hoe ze het eten presenteren.’’

De winnaars van vandaag moeten overigens nog afwachten of hun score bij de beste acht van de diverse regiofinales hoort. De 19-jarige Indy zit daar niet bij. Ze doet niet mee. ,,Het kost veel tijd en ik heb nog een leven naast mijn studie. Maar ik vind het gaaf om te zien’’