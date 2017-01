’Duurzaamheid en educatie in een’

foto sjaak smakman Mik van der Bor neemt de duizend euro in ontvangst.

HEEMSTEDE - Een prachtig gebiedje waar duurzaamheid en educatie hand in hand gaan, noemt wethouder Sebastiaan Nieuwland Kom in mijn tuin. En na de werkgroep op Park Meermond en het IVN was het project van Mik van der Bor gisteren aan de beurt om een cheque van duizend euro in ontvangst te nemen.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 12:22 (Update 26-1-2017, 12:22)

Dankzij de milieustraat aan de Cruquiusweg scoort Heemstede al jaren hoog op de lijst van gemeenten waar veel elektrische apparaten, witgoed, lampen en andere recyclebare spullen worden ingeleverd. En...