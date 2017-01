Grap over vrouw als gynaecoloog

United Photos/Toussaint Kluiters Martijn van Doorn: ,,Soms krijg ik een heel gezin er bij in mijn praktijk, zonder de vrouw.’’

HAARLEM - Af en toe krijgt huisarts Martijn van Doorn het volgende verzoek van een patiënte: ’Als u mij doorstuurt naar een gynaecoloog dan graag een vrouwelijke’. Van Doorn maakt dan vaak het grapje: ’Vrouwelijke gynaecologen zijn harder dan mannelijke. Mannelijke gynaecologen zijn heel invoelend, anders waren ze wel orthopeed geworden’.

Door Arthur de Mijttenaere - 27-1-2017, 22:00 (Update 27-1-2017, 22:00)

Van Doorn, met een solopraktijk in het Ramplaankwartier waarin zijn vrouw doktersassistent is, noemt zichzelf nog een ’dorpsdokter’ die alles zelf doet. Hij houdt praktijk in hetzelfde pand als waar hij...