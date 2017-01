Binnen één dag een huis op SpaarneBuiten

Foto United Photos/Paul Vreeker De volgende bouwfase kan beginnen.

SPAARNDAM - Nog komend voorjaar zullen er 23 nieuwe huizen verrijzen op het nu nog braak liggende deel van SpaarneBuiten bij Spaarndam. Van de bouw ervan zal niet heel veel gemerkt worden. De huizen worden in precies in één dag neergezet.

Door Richard Stekelenburg - 26-1-2017, 17:27 (Update 26-1-2017, 17:27)

Het gaat om zogeheten ’Morgenwoningen’, een nieuw concept van bouwer VolkerWessels. De huizen worden volledig in een fabriek in Coevorden gemaakt en in een dag tijd ter plaatse neergezet.

,,Met alles erop en eraan, inclusief badkamer, keuken, sanitair - volledig klaar om...