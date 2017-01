Fel op vertrek Rob de Jong naar PVV

HAARLEM - Onbegrip en verraad. Raadsleden buitelden donderdagavond verbaal over elkaar heen om de overstap van VVD-fractievoorzitter Rob de Jong naar de PVV te benoemen.

Door Annalaura Molducci - 26-1-2017, 21:17 (Update 26-1-2017, 21:19)

Rob de Jong zei zelf in een korte verklaring dat het geen overstap was als gevolg van ’een persoonlijk trauma’ maar dat hij het gewoon eens is met de PVV. ,,Dus zoekt u niet verder.” Volgens De Jong heeft hij zeven jaar met ’ongelofelijk veel plezier’ in de Haarlemse gemeenteraad gezeten. Maar de wereld is in die...