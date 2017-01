Kimberly (15), de heldin van de Hofmeijerstraat

Kimberly met een foto van Rowan die de pet van opa op heeft.

HAARLEM - Begeleid door gillende politiemotoren was de ambulance met Rowan (9) onderweg naar het VU-ziekenhuis. Op afstand was te horen hoe de traumaheli het luchtruim koos en wegwiekte. Politiemensen ruimden de afzettingslinten op. In de Hofmeijerstraat in de Slachthuisbuurt keerde de rust weer terug. ,,Pas toen kon ik huilen’’, vertelt Kimberly Spierieus, een 15-jarige heldin die woensdag koelbloedig het leven van haar broertje redde.

Door Jacob van der Meulen - 26-1-2017, 18:52 (Update 26-1-2017, 18:52)

Eigenlijk had ze vandaag weer naar school willen gaan, maar op aandringen van opa Jan Spierieus blijft...