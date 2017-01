Haarlem zakt op lijst geliefde stedentrips

Verliefde toeristen in Haarlem.

HAARLEM - Haarlem is licht gezakt op de lijst van meest geliefde stedentrips in Nederland. Stond de stad in 2016 op plek vier, in 2017 is dat plaats zes. Maastricht blijft de populairste toeristenbestemming en deze stad wint weer de Zoover Award voor Beste Stedentrip van Nederland.

Door Arthur de Mijttenaere - 27-1-2017, 9:00 (Update 27-1-2017, 9:00)

Zoover is een toeristische reviewsite die deze lijst baseert op ruim 200.000 consumentenboordelingen uit 2016. Dit betekent volgens Zoover dat duizenden bezoekers hun oordeel over Haarlem hebben gegeven.

Volgens Maaike Linssen van Zoover is het zakken van plek vier naar plek zes geen reden om wakker te liggen. ,,Belangrijk is dat je als stad in de top tien blijft staan.’’

Haarlem heeft als gemiddelde cijfer een 8,3 gescoord. Een hoog cijfer, zelfs vergeleken met de 9 van Maastricht. Op het aspect van uitgaansleven haalt Haarlem een 8,8; op het aspect van sfeer een 8,5 en op het aspect van omgeving een 8,6.

In de lijst van populaire steden zijn dit jaar Groningen, Den Bosch en Zwolle uit de top tien gevallen. Zij maken plaats voor Den Haag, Roermond en Leeuwarden.