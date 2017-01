’Met schuld leven is gewoon een hel’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Een optreden van cabaretière Taante tijdens het lustrumfeestje van Schuldhulpmaatjes.

HAARLEM - De situatie van Sabine was uitzichtloos. Zij had tienduizenden euro’s schuld bij het UWV, ontstaan door een verkeerde en onoverzichtelijke combinatie van bijstand, flexwerk en een werkloosheidsuitkering. Dankzij een schuldhulpmaatje van Stem in de Stad is zij er weer bovenop gekomen.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 21:00 (Update 26-1-2017, 21:00)

Sabine, een moeder van drie kinderen, deed haar verhaal donderdag in het Seinwezen. Daar werd het vijfjarig bestaan gevierd van het project Schuldhulpmaatje binnen de humanitaire organisatie Stem in de Stad. Vrijwillige hulpverleners, vaak werkzaam in de financiële wereld,...