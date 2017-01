Politie verstoort clubavond Hells Angels

Foto Michel van Bergen De politie hiel bij de inval 10 mensen aan.

HAARLEM - Een grote politiemacht heeft de clubavond uitgekozen om gisteren een inval te doen bij de Haarlemse chapter van de Hells Angels. In totaal zijn negen aanhoudingen verricht.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 22:36 (Update 26-1-2017, 22:58)

Rond acht uur werden alle leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels aangehouden. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Een aantal leden wordt daarnaast verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. Het gaat om negen mannen in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar, afkomstig uit Haarlem, Leiden, Gouda, Alkmaar en IJmuiden. Daarnaast is een tiende verdachte aangehouden: een 32-jarige vrouw uit Haarlem, zij is geen lid maar wel verbonden aan het chapter.

De aanhoudingen zijn verricht in een vanaf 2015 lopend strafrechtelijke onderzoek, waarbij negenentwintig zaken uitvoerig zijn bekeken. Hieruit is de verdenking naar voren gekomen dat leden van de Hells Angels chapter Haarlem, in wisselende samenstelling bij deze incidenten betrokken waren.

In een gezamenlijk actie van politie en OM zijn de tien verdachten aangehouden in het clubhuis van de Hells Angels aan de Baljuwslaan en in woningen in Haarlem en de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard. Ook worden er doorzoekingen gedaan in het clubhuis en panden in Zwijndrecht, Gouda, Leiden, Warmond, Alkmaar, Hoofddorp, Velsen-Zuid, IJmuiden, Heerhugowaard en Haarlem.

Hierbij zijn medewerkers uit meerdere eenheden en arrondissementen betrokken. Op last van de burgemeester is het clubhuis gesloten. Het openbaar ministerie heeft ook beslag op het pand gelegd.

De president van het chapter Haarlem werd aangehouden in de gevangenis. Deze Lysander de R., werd vorig jaar veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor wapenbezit en -handel en de mishandeling van twee cafébezoekers in Heemskerk. Zijn schoonvader kreeg eenzelfde straf opgelegd.

De Hells Angel (34) en diens schoonvader Frits P. (54) hadden in een loods van de laatste in de Lange Poellaan in Haarlem een enorm wapenarsenaal opgeslagen. Het ging onder andere om een antitankwapen met brisantgranaat, een uzi machinegeweer, een handgranaat, diverse handvuurwapens en een lading munitie. Het ging om buitengewoon zware wapens die voor de zwaarste vormen van criminaliteit worden gebruikt.

De twee hebben steeds verklaard niets te weten van het feit dat de wapens op de zolder van de loods lagen. De loods, die de schoonvader huurt, zou ook vaak open staan en door anderen worden bezocht. De rechtbank vindt dat een volstrekt ongeloofwaardig verhaal. Ook omdat zich veel kostbare zaken in de loods bevonden als scooters, veel gereedschap en 840 hennepplanten.

Het chapter van de Hells Angels aan de Baljuwslaan kent een heftige geschiedenis. In 2000 werden drie Hells Angels en een aspirant-lid doodgeschoten.