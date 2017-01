Automobilist rijdt met 170 over Cruquiusweg in Heemstede

Foto: ANP

HEEMSTEDE - In Heemstede reed in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist met 170 kilometer per uur over de Cruquiusweg. Het rijbewijs van de beginnende bestuurder is in beslag genomen.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 10:21 (Update 27-1-2017, 10:21)

De maximumsnelheid op de Cruquiusweg bedraagt 80 kilometer per uur. Na aftrek van de wettelijke correcties kwam de snelheidsmeting uit op een zogenoemde netto overschrijding van 77 kilometer per uur.