Raadsvergadering Haarlem een ’beschamende vertoning’

HAARLEM - Een beschamende vertoning, noemde CDA’er Gideon van Driel de raadsvergadering in Haarlem over de Koepelgevangenis. Daar was geen woord van gelogen.

Door Henk Geist - 27-1-2017, 14:16 (Update 27-1-2017, 15:47)

De vergadering onder leiding van burgemeester Jos Wienen verliep uitermate rommelig en zat vol onduidelijkheden, die mede door Wienen in het leven werden geroepen.

Daarbij viel het op dat de burgemeester vaak op de stoel van zijn wethouder Jeroen van Spijk ging zitten, figuurlijk gesproken natuurlijk. Wienen nam met regelmaat de inhoudelijke beantwoording van vragen voor zijn rekening.

Exemplarisch voor het...