’Rechtsafstrook bij Singel tegen files op Leidsestraat’

HILLEGOM - De files tijdens de avondspits op de Leidsestraat richting Hillegom zijn niet helemaal op te lossen. Wel kunnen aanpassing van de verkeerslichten bij de Singel en een aparte rechtsafstrook op die plaats voor een behoorlijke vermindering zorgen.

Door Sjaak Smakman - 27-1-2017, 15:12 (Update 27-1-2017, 15:12)

Wethouder Anne de Jong gaat met beide maatregelen aan de slag, zei hij donderdag in antwoord op vragen van VVD’er Wilfried de Goeij. De eerste maatregel is voor de korte termijn, de tweede is ingrijpender, kostbaarder en kost een paar parkeerplaatsen. Of de...