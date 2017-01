Actie tegen hekken van bewoners Alverna

foto sjaak smakman De hekken bij de overweg.

BLOEMENDAAL/HEEMSTEDE - De kwestie-Alverna heeft zich uitgebreid naar het grondgebied van Bloemendaal. Het schuifhek van de bewoners bij het muurtje in de bocht van de weg is namelijk illegaal. De gemeente Bloemendaal is echter niet van plan daar direct actie tegen te gaan ondernemen.

Door Sjaak Smakman - 27-1-2017, 15:33 (Update 27-1-2017, 15:33)

De bewoners waren er volgens woordvoerder Gerard Nijssen van uitgegaan dat de regels in Bloemendaal niet afweken van die in Heemstede en dat ze dus op hun eigen grond zonder vergunning een hek van twee meter hoog mochten...