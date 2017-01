Fred gaat voor halve eeuw Huis te Manpad in Heemstede

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Fred van der Hengst met zoon Bas op het Huis te Manpad: ,,De natuur is elke dag anders’’.

HEEMSTEDE - De halve eeuw wil hij in elk geval nog vol maken. Niet alleen omdat Fred van der Hengst dan in de top drie van langst dienende tuinbazen op Huis te Manpad in Heemstede komt, maar ook omdat het nu eenmaal zijn lust en zijn leven is. ,,Het is gewoon schitterend. De natuur is altijd weer anders, ik geniet er elke dag van.’’

Door Sjaak Smak - 30-1-2017, 7:09 (Update 30-1-2017, 7:09)

Nog vijf weken, dan is Van der Hengst precies 47 jaar werkzaam op de buitenplaats aan de Herenweg:...