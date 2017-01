Teylers Museum komt met overzichtstentoonstelling Jean-Antoine Watteau

Teylers Museum Studieblad met drie vrouwenhoofden en een linkerhand, ca. 1718 Rood, zwart en wit krijt, penseel in grijze, bruine en rode waterverf Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Na de succesvolle expositie over Jan Weissenbruch komt Teylers Museum in Haarlem vanaf 1 februari met de eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling van Jean-Antoine Watteau (1684-1721).

Door Leontien van Engelen - 28-1-2017, 10:45 (Update 28-1-2017, 10:45)

De expositie, die vanaf 1 februari voor het publiek toegankelijk is, komt tot stand in nauwe samenwerking met het Städel Museum in Frankfurt. Daar was de tentoonstelling tot 15 januari te zien, waarna hij verhuisde naar Haarlem. Voor Teylers Museum is conservator Michiel Plomp verantwoordelijk voor de samenstelling. Watteau is volgens Plomp een avant-garde kunstenaar pur...