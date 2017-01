Het net sluit zich rond Hells Angels Haarlem

Foto: Michel van Bergen

HAARLEM - De arrestatie van alle leden van het chapter Haarlem van de Hells Angels duidt op een doorbraak in een langlopend politieonderzoek dat in 2015 begon met de vondst van een enorm wapenarsenaal en de brandstichting die de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders in de as legde.

Door Jacob van der Meulen - 27-1-2017, 16:55 (Update 27-1-2017, 17:02)

Het was eigenlijk weer een beetje rustig geworden rond de Haarlemse Hells Angels toen op de zolder van een loods die in gebruik was bij president Lysander de R. een raketwerper, een uzi,...