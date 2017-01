Tingelingeling, Haarlem heeft weer ’n schillenboer

foto united Photos/Paul Vreeker Een echte schillenboer werkt met paardenkracht.

HAARLEM - Tingelingeling, daar is hij weer: de schillenboer. Als vanouds ’groen’ aangedreven door twee paardenkrachten, maakte de schillenboer zaterdagochtend een comeback in Haarlem.

Door Frenk Klein Arfman - 29-1-2017, 18:44 (Update 29-1-2017, 18:44)

Daarmee is Haarlem de eerste van de grote Nederlandse gemeenten waar de schillenboer weer zijn ronde doet. Een idee van GroenLinks-raadlid Ziggy Klazes. „Veel huizen in het centrum hebben geen tuin en dus geen groenbak. Dat maakt het scheiden van groen afval moeilijk. Ik woon zelf in de binnenstad en dacht: waarom niet weer een schillenboer? Dat plaatste...