Badhuis Leidseplein als bluesclub met ’Blues, Americana & Cajun Food’

Foto United Photos/Remco van der Kruis One Minute Blues tijdenjs Badkamergalm in het Badhuis.

HAARLEM - Het ’Badhuis’ aan het Leidseplein was zondag omgetoverd tot een spreekwoordelijke bluesclub. Onder de titel ’Blues, Americana & Cajun Food’ traden er drie muzikale acts op, en konden de aanwezigen vervolgens genieten van een kruidige cajun-maaltijd. Het zat stampvol.

Door Paul Lips - 29-1-2017, 19:49 (Update 29-1-2017, 20:13)

Het gaat goed met de activiteiten in het Badhuis. Afgelopen zomer is het voormalige ’Volksbadhuis’ in de Leidsebuurt flink opgeknapt door de buurtbewoners, en er vinden veel uiteenlopende activiteiten plaats.

Zo is er van tijd tot tijd een open podium, waar talenten uit de buurt voorrang hebben. Tijdens de serie ’Badkamergalm’, op de laatste zondag van de maand, treedt er doorgaans één muzikale act op. Daarna volgt een - door vrijwilligers - bereide maaltijd. Kost de deelnemer een habbekrats.

Steelguitar

Deze zondag heeft programmeur en buurtbewoner Jan-Willem Reitsma maar liefst drie acts weten te strikken. De Haarlemse Amerikaan Joshua Baumgarten (ook buurtbewoner) treedt op als spreekstalmeester en krijgt direct de lachers op zijn hand.

Eén van de drie aanwezige honden slaat aan. ,,Dog barking and howling at the moon’’, merkt Baumgarten op. Waarna het duo Maarten Eysker en Rob van Duuren losbarst met sfeervolle countryliedjes en bluegrass-instrumentals. Rob van Duuren speelt afwisselend dobro en steelguitar en vult de diepe, bluesy stem en het verfijnde gitaarspel van Maarten Eysker mooi aan. Prachtig klinkt ’Help me make it through the night’ van Kris Kristofferson: ,,I don't care who's right or wrong, I don't try to understand, let the devil take tomorrow, Lord tonight I need a friend.’’

’Kennemer Blues’

Gitarist Geert Wijtkamp en slagwerker-zanger en verteller Gustan Asselbergs vormen samen de formatie One Minute Blues en nemen de luisteraar mee op een trip langs de zogeheten ’Kennemer Blues’, zoals die ooit op het terrein van de Hoogovens in Beverwijk en langs de spoorlijnen richting noordelijker gelegen dorpen moet hebben geklonken. Hebben ze bestaan of niet? Dat is de vraag bij de bonte schare figuren die de revue passeren in het verhaal dat Asselbergs voordracht. Ondertussen klinken staalfabriekachtige-geluiden, dan weer een vette mondharmonica of intrigerende gitaar-riffs.

’Jambalaya’

De muzikale acts spelen gratis, de organisatoren gaan met de hoge hoed rond om te collecteren voor kosten van geluid en faciliteiten. Ondertussen staat Marije Scheerder in in de keuken in enorme pannen te roeren. ,,We serveren een ’Jambalaya’, dat is een gerecht uit Louisiana. Er zit chorizo in, kip en spek, en de basis wordt gevormd door ui, bleekselderij en groene paprika.’’

Crisisbluesband De Marginalen is voor één keer uit de as herrezen en brengt tot slot nummers van Dr. John, Screamin’ Jay Hawkins en Tom Waits ten gehore, met Jan-Willem Reitsma op cornet en zang. Je gunt elke wijk in Haarlem wel zo’n Badhuis.