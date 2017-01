Rijk stelt ultimatum voor Koepel

HAARLEM - Het Rijksvastgoedbedrijf stelt Haarlem een ultimatum voor de aankoop van de Koepelgevangenis. Uiterlijk op 16 februari wil het weten of de gemeente het gevangeniscomplex al of niet wil aankopen, stelt een woordvoerder. Op die donderdagavond moet de Haarlemse gemeenteraad daarover een besluit nemen.

Door Henk Geist - 30-1-2017, 22:12 (Update 30-1-2017, 22:34)

,,We willen op 16 februari uiterlijk om 23.59 uur weten of Haarlem de Koepel koopt of niet koopt’’, stelt de woordvoerder. ,,Ons verkoopaanbod ligt er al sinds oktober vorig jaar en daarvoor waren we ook al twee...