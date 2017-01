Uitslaande brand bij Dekamarkt in Haarlem

Hertenlijken in de duinen moeten worden geruimd

In de Amsterdamse Waterleidingduinen liggen talrijke overblijfselen van dode herten duidelijk in het zicht. Soms vlak naast wandelpaden en in verregaande staat van ontbinding, dat is bepaald geen fijne aanblik. Het gaat niet om afgeschoten herten, maar om dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven in het met herten overbevolkte duingebied. De stoffelijke resten moeten door duinbeheerder Waternet worden geruimd.