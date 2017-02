Gemeente Haarlem werkt meer op afspraak

HAARLEM - De gemeente Haarlem werkt vanaf woensdag 1 februari vandaag deels op afspraak in de Publiekshal aan de Raaks. Haarlemmers kunnen vanaf 11 uur ’s morgens niet meer zomaar binnenlopen met een vraag over hun paspoort, rijbewijs, het scheiden van afval of andere prangende zaken.

Door Annalaura Molducci - 1-2-2017, 7:00 (Update 1-2-2017, 7:00)

Daarvoor moeten de burgers zoveel mogelijk online een afspraak maken. De gemeente is bezig om de huidige manier van werken aan te passen.

Het Klant Contact Centrum (KCC) dat de balies bestiert, wil flexibeler gaan werken om...