Nep-bloedprikster slaat opnieuw toe in Hillegom

Foto: ANP

HILLEGOM - In het appartementencomplex Groot Veenenburg in Hillegom heeft een vrouw maandagavond een oudere dame geprobeerd op te lichten door zich uit te geven als een verpleegkundige die bloed kwam prikken. Het is niet de eerste keer dat de nep-bloedprikster actief was.

Door Jan Balk - 31-1-2017, 15:58 (Update 31-1-2017, 16:31)

De nep-bloedprikster belde volgens een bericht van de politie op Facebook maandag tussen 19:30 en 20:00 uur aan bij een woning in Groot Veenenburg en vertelde dat ze voor de huisarts bloed moest prikken. Op die manier kwam ze de woning van het slachtoffer binnen.

Het slachtoffer werd vervolgens continue afgeleid door de dame. Een tweede persoon doorzocht ondertussen ongezien de woning.

Eerder op de avond werd rond 18:30 uur een bewoonster van een senioren appartementencomplex aan de Nassaustraat in Lisse geconfronteerd met vermoedelijk dezelfde dame aan de voordeur. Zij wilde eveneens een prik geven en vertelde dat ze van de thuiszorg was. Aangezien de bewoonster niet van thuiszorg gebruik maakt, werd zij argwanend en heeft ze de dame de deur uitgewerkt.

Recentelijk heeft er ook op de Maartensheem in Hillegom en in Bloemendaal een dergelijke babbeltruc plaatsgevonden. Bij alle incidenten is er sprake van een een meter 60 lange dame met een mogelijk licht getinte huidskleur en zwart lang haar. De verdachte is tussen de 30 en 40 jaar oud en spreekt gebrekkig Nederlands. Haar handlanger is waarschijnlijk een man. De politie is op zoek naar getuigen.