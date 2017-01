Wel of geen getuigen in zaak Marielys Roos

AMSTERDAM - Het hoger beroep van raadslid Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) tegen haar veroordeling vorig jaar tot 60 uur taakstraf is maandag voorbereid.

Door Margot Klompmaker - 31-1-2017, 17:00 (Update 31-1-2017, 17:25)

Het Hof in Amsterdam hield een regiezitting, waarop is besproken hoe het proces gaat verlopen. Roos had afgelopen vrijdag al te horen gekregen dat zij geen getuigen mag inbrengen.

,,Dat vond ik heel vreemd’’, vertelt Roos. ,,We hadden vorig jaar, toen we in beroep gingen tegen het vonnis, aangegeven welke getuigen we willen horen. Afgelopen vrijdag kregen we bericht...