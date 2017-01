Van bijenkraamkamer tot mussenhotel

United Photos/Paul Vreeker Peter Bulsing bij de dierentoren aan de Van Dordtstraat waar de schooltuintjes zijn.

HAARLEM - Tjilpende vogels, zoemende bijen en zingende zwaluwen. Ze zijn allemaal welkom in de vier net geplaatsten dierentorens verspreid over Haarlem. Bij schooltuinencomplex Poelpolder, de Cornelia Westendorptuin, de Kortenaerstraat en bij de Van Oosten de Bruijnstraat kunnen vogels en insecten sinds kort een thuis vinden in de drukte van de stad. De torens hebben ook een educatieve functie.

Door Bas Beekmanb.beekman@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 21:00 (Update 31-1-2017, 21:00)

Peter Bulsing werkt bij Natuur- en Milieu Educatie en is erg enthousiast over de dierentorens in de stad.

