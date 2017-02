Krant is ’slagader van de stad’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Thomas Bruning, Jan Geert Majoor en Jos Wienen in gesprek.

HAARLEM - Veel Haarlemmers maken zich zorgen over het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij Haarlems Dagblad en andere regionale dagbladen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een drukbezocht debat in de Pletterij onder het motto ’Help, mijn krant verzuipt’. ,,Wil Haarlems Dagblad een cruciale rol blijven spelen, dan mag er geen knowhow verdwijnen’’, stelt burgemeester Jos Wienen.

Door Paul Lips - 1-2-2017, 12:54 (Update 1-2-2017, 13:12)

Debat over toekomst Haarlems Dagblad in Pletterij

Statenleden, politici, redacteuren, mensen uit het zakenleven en andere inwoners van de Spaarnestad wisselen van gedachten over de toekomst van de krant. Doordat de directie van de Telegraaf Media Groep (TMG) een forse reorganisatie heeft aangekondigd - waarbij een kwart van de redacteuren moet vertrekken - dreigt de krant te verworden tot een ’inlegvel van De Telegraaf’. Maar: ,,Pers en politiek hebben elkaar hard nodig’’, vindt Wienen. ,,Journalisten dienen op onafhankelijke wijze informatie te geven over wat er speelt in de samenleving. De informatiestromen zijn aan het veranderen, er gebeurt veel via sociale media, daarom zou het slecht voor de regio zijn als Haarlems Dagblad daarin geen cruciale rol kan blijven spelen.’’

Jeugd

Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) schetst hoe TMG op korte termijn wil snijden in de organisatie teneinde winstgevend te blijven. ,,Maar voor het zorgvuldig brengen van nieuws zijn professionals nodig, op lokaal en regionaal niveau. Je kunt zo’n regionale krant niet vanuit een hoofdkantoor laten maken. Een goede krant vereist gedegen onderzoek en een breed netwerk. Je kunt niet het nieuws pas brengen aan het eind van een proces, als de geest al uit de fles is.’’

Oud-hoofdredacteur Jan Geert Majoor: ,,De zogeheten ’kwartaalcijferhysterie’ is de regionale dagbladen aan het nekken.’’ Voor een krant die in een lange traditie staat zijn ’goede contacten, een journalistieke visie en een consistent beleid’ nodig, vindt Majoor.

Prominent Haarlemmer Henk Vijn neemt plaats op een zeepkist om te pleiten voor het behoud van Haarlems Dagblad in de huidige vorm. ,,De krant is een bindende factor in de stad. Het is een stadsomroeper, noem het de slagader van Haarlem.’’ Toch kraakt Vijn ook een kritische noot: ,,Jammer dat zo weinig jeugd de krant leest. De redactie zou meer moeite kunnen doen om de jeugd te benaderen.’’

Aanwezigen geven suggesties hoe de krant op lange termijn kan overleven. ’Gratis abonnementen weggeven aan nieuwe Haarlemmers’ wellicht. Maar daar ben je er niet mee, wordt geconstateerd. Een fonds voor journalisten, of steun vanuit de overheid is een mogelijkheid. In Denemarken zijn die ontwikkelingen al aan de orde, stelt Bruning. Ook in België zijn de omstandigheden voor kranten gunstiger. Er zit geen btw op kranten en ze worden gratis door de post bezorgd.

Burgemeester Wienen vraagt deze week nog een onderhoud aan met de directie van TMG. ,,Ik bel ze gewoon op en maak een afspraak.’’ Wienen heeft nog een uitsmijter in petto. Hij vindt dat de krant, opgericht in 1656, inmiddels de ’monumentenstatus’ verdient.