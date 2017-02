Gewonde bij steekpartij autobedrijf in Lijnden

LIJNDEN - Bij een steekpartij bij een autobedrijf in Lijnden is woensdag tegen 18.00 uur een man gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

Door Internetredactie - 1-2-2017, 18:39 (Update 1-2-2017, 19:34)

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. De politie wist al snel de verdachte aan te houden.

Politieagenten hebben in de avond nog onderzoek gedaan in het pand. Een woordvoerder van de politie liet weten dat de aanleiding vermoedelijk een zakelijk conflict is geweest.