’Maxima, kom jij... U volgende week weer?’

Foto United Photos/Paul Vreeker Leerlingen van de IMC Weekendschool waren blij met het hoge bezoek gistermiddag.

HAARLEM - Precies tussen de verjaardag van haar schoonmoeder (maandag) en de viering van haar 15de huwelijksdag (vandaag) in, maakte koningin Máxima woensdag een dag vrij voor een bezoek aan de IMC Weekendschool in Haarlem.

Door Frenk Klein Arfmanstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 1-2-2017, 19:00 (Update 1-2-2017, 19:09)

Het was een zogenaamd ’werkbezoek’ zonder publiciteit vooraf. Minder aandacht van buitenaf maakt dergelijke bezoeken persoonlijker.

Uiteraard wacht burgemeester Wienen het koninklijk bezoek wel op aan de Prinses Beatrixdreef waar de lessen van het IMC plaatsvinden in het gebouw van de Internationale Taalklas Haarlem. Hij herinnert zich de vorige keer dat hij koninklijk bezoek ontving. Dat was nog in Katwijk. ,,Destijds ontving ik de koning. En dat was precies op de dag dat ik hoorde dat ik burgemeester van Haarlem zou worden.’’

Na haar aankomst krijgt Máxima vooraf uitleg over de IMC Weekendschool. Dat deze zich richt op jongeren uit achterstandswijken en hen de kans biedt in contact te komen met hun passies, wist ze nog van haar vorige bezoek.

Maar dat het IMC deze lessen sinds een jaar ook aan vluchtelingen aanbiedt is nieuw. Kinderen die statushouders zijn en tussen de negen en veertien jaar oud, krijgen de speciale lessen ook. Vandaag zijn enkele doktoren en studenten geneeskunde aanwezig om de kinderen over hun vakgebied te vertellen.

De kinderen hebben ook enkele vragen aan de koningin, die ontspannen en open oogt. ,,Waarom is de koning niet meegekomen?’’, wil één jongetje weten. Een ander wil graag weten of ze met de auto is gekomen. ,,Is dat dan een hele lange auto?’’, vraagt een meisje na het bevestigende antwoord. ,,Mogen we een keer uw paleis bezoeken?’’, waagt een meisje een poging.

Als Máxima een kijkje neemt bij de les, waar kinderen leren welke organen een mens heeft, vraagt de twaalfjarige Saja of ze naar het hart van de koningin mag luisteren. Dat mag en ze zet haar stethoscoop op de koninklijke ribben. Later zegt Saja: ,,Het lukte me niet om het hart te horen. Ik moet nog veel leren. Maar wil later zeker dokter worden. Omdat mijn opa aan kanker is overleden, wil ik mensen beter maken.’’

Na afloop van de lessen wordt speciaal voor het hoge bezoek nog een kort inkijkje gegeven in wat de kinderen zoal doen. Zo krijgt ze een (dwars)fluitconcert van twee leerlingen die door een les van muzikanten een passie voor de dwarsfluit ontwikkelden. Ook wordt haar en de burgemeester een boek aangeboden. Twee meisjes met elk een boek in de handen lopen eerst op Máxima af. Lana snijdt het andere meisje nadrukkelijk de weg af en overhandigt Máxima het boek. ,,Alstublieft. En mag ik ook een knuffel?’’ Die krijgt ze. Lana: ,,Kom jij...uh, U.. volgende week weer?’’ Als na een groepsfoto iedereen weer is vertrokken, stapt aan de overkant een man naar buiten. ,,Was er hoog bezoek?’’ Als hij hoort dat de koningin er was, vraagt hij: ,,Welke? Máxima?’’