Nieuw balspel soccersquash is niet meer te stoppen

Cees Noordermeer en Arno Kensen spelen soccersquash. ,,De spelregels ontstonden als vanzelf tijdens het spelen, want het kan eigenlijk maar op één manier.’’

HAARLEM - Eerst zagen Cees Noordermeer en Arno Kensen het als een lolletje, maar omdat iedereen het zo serieus opvatte, is soccersquash inmiddels hard op weg een serieuze sport te worden. Dankzij het Haarlemse duo is er nu een toernooicircuit, is er een speciale bal voor het spel ontwikkeld, komen er binnenkort ook speciale schoenen voor in de handel én is er een heuse bond: de Soccer Squash Bond Nederland.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 12:37 (Update 3-2-2017, 12:37)

Een goed idee komt zelden alleen. Vaak krijgen verschillende geesten tegelijkertijd dezelfde...