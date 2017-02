Tien jaar cel voor moord op Sjeddy

HAARLEM - Ricardo L. uit Haarlem (25) moet tien jaar de cel in voor de moord op zijn plaatsgenoot Sjeddy. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Er was volgens de rechtbank geen reden om af te wijken van de eis.

Door Internetredactie - 3-2-2017, 13:51 (Update 3-2-2017, 14:01)

Tegen medeverdachte Layminda van Z. is vier jaar cel geëist. Roxy O. krijgt twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar met meldplicht en behandelplicht.

Ricardo L. is eerder veroordeeld voor heftige geweldpleging. De maatschappij moet volgens de rechtbank tegen hem worden beschermd.

