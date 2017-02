Weg vrij voor hotel in de Egelantier

Foto HDC Media De verkoop van de Egelantier is aanstaande.

INTERESSEHAARLEM - De weg is vrij voor de vestiging van een hotel in het pand de Egelantier in Haarlem. Een ruime meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling stemde donderdagavond in met deze nieuwe bestemming van het voormalige cultuurgebouw aan de Gasthuisvest.

Door Henk Geist h.geist@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 16:10 (Update 3-2-2017, 16:41)

Een hotel op deze plek aan de rand van de binnenstad en vlakbij winkels en musea zien de meeste raadsfracties als een aanwinst. Het is goed voor de Haarlemse middenstand en goed voor de werkgelegenheid.

Ook al levert deze nieuwe bestemming de gemeente...