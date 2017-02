Hillegom snel aan de slag met laatste stuk van N208

HILLEGOM - De aanpak van het laatste deel van de N208 in Hillegom gaat deze maand van start. In september moet het eerste deel af zijn, inclusief de aanleg van een rononde op de kruising met de Weerlaan/Pastoorslaan. In december moet het stuk tot aan de grens met Bennebroek af zijn.

Door Sjaak Smakman - 3-2-2017, 14:35 (Update 3-2-2017, 14:35)

Het laatste stuk van de N208 in Hillegom wordt op de zelfde manier aangelegd als de Leidestraat, Van den Endelaan en het eerste stukje Weeresteinstraat. Deze maand en volgende maand worden de gas-, water- en stroomleidingen verlegd. Begin volgende maand worden in verband met het broedseizoen bomen bij de bushalte op de Weeresteinstraat en net voorbij de kruising met de Weerlaan verwijderd.

Tijdens het eerste deel van het werk wordt het verkeer omgeleid via de Olympiaweg en de Weerlaan, al blijft één rijstrook op de Weeresteinstraat open voor bewoners en (bereikbaarheid van) bedrijven. Ook bij het tweede deel richting Bennebroek blijft één rijstrook in elk geval open. Tijdens het hele werk zullen de meeste parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Wel zal voor het asfalteren het betreffende deel van de week ’s nachts in een weekeinde worden afgesloten.

Om de huidige kruising met de Weerlaan/Pastoorslaan om te bouwen tot een rotonde wordt de kruising drie weekeinden lang afgesloten voor autoverkeer.

De gemeente is momenteel ook op de Hoofdstraat-Zuid hard bezig. Die komt er net zo uit te zien als het stuk langs de Hoftuin. Dat werk moet in elk geval voor het bloemencorso af zijn.