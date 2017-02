Enquête Heemstede over ophalen huisvuil

HEEMSTEDE - Volgende maand krijgen ruim 1.200 Heemsteedse huishoudens een enquete in de bus over de vraag wat ze het meeste zien zitten: een extra rolemmer voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD) of een systeem vann omgekeerd ophalen, waarbij de inwoners het restafval zelf moeten wegbrengen.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 14:40 (Update 3-2-2017, 14:40)

Net als alle gemeenten moet ook Heemstede in 2020 minstens driekwart van het afval scheiden. Nu scheiden de inwoners minder dan 60 procent en om dat omhoog te krijgen kan de gemeente zich niet beperken tot...