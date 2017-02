Op de fiets langs Haarlemse pleinen

Archieffoto Het Kleverpark.

HAARLEM - Onder leiding van architect Siem Schaafsma en de Haarlemse stadsbouwmeester wordt op zondag 12 februari een fietstocht gehouden langs Haarlemse pleinen. Het ABC Architectuurcentrum organiseert de fietsexcursie.

Door Henk Geist - 5-2-2017, 15:38 (Update 5-2-2017, 15:38)

Schaafsma is samen met zijn mede-leden van de Vereniging Haerlem Piet Roos, Johannes van der Weijden en Gerard W. Moolenaars auteur van het boek Haarlemse Pleinen, dat eind vorig jaar verscheen. In dat boek nemen zij 144 pleinen in de stad onder de loep en geven elk plein een beoordeling. Het boek vormt ook de basis van een expositie in het ABC. In boeken en artikelen is veel gepubliceerd over Haarlemse hofjes en parken, maar een aparte studie over de pleinen bestond tot nu toe niet. In die leemte voorziet het boek nu.

Boek en expositie willen bewoners, gebruikers en bestuurders verleiden stil te staan bij de grote betekenis die pleinen in het dagelijks leven hebben en de meerwaarde die zorgvuldige vormgeving, inrichting en vooral onderhoud van pleinen aan de stad verlenen. Start om 14.00 uur bij het ABC, Groot Heiligland 47. Kosten 7,50 euro, aanmelden noodzakelijk: 023-5340584.